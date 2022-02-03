Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Кенія Мішина, яка була героїнею першого сезону шоу "Холостячка", поділилася в своєму Instagram чарівним відео, а в підписі до нього заговорила про любов до себе.

У короткому ролику Ксенія відображена на тлі красивого гірського пейзажу. Схоже, відео вона зняла, коли відпочивала в Карпатах восени, тоді вона ще була разом з переможцем "Холостячки" Олександром Эллертом. Перед камерою актриса бігала і кружляла в стильному образі – вузьких темних лосинах і об'ємної рваної толстовці. Розкішне волосся красуні тут розпущене і майорить на бігу, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Мішина написала: "Навіть якщо весь світ буде вважати, що ти красива, а ти так не будеш думати - хіба це буде мати сенс? Зараз багато і з різних точок зору говорять про те, як важливо полюбити і прийняти себе, але істина одна: саме твоє ставлення до тебе першорядне. Саме воно - причина, а не наслідок. Світ здається дуже складним і багаторівневим, але насправді, найважливіші принципи дуже лінійні і прості. Саме тому нам часто в це не віриться, ми шукаємо підступ, ускладнюємо і накручуємо. Тільки от якщо прийняти їх і жити за цими принципами, щастя неминуче".

Нагадаємо, Втомлена Ксенія Мішина висловила все, що думає про свою роботу: "Енергії нуль".

Як повідомляла Politeka, Мішина вирішила показати, чим займається ночами після розриву з Еллертом: "Трохи про гріхи".

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина показала, у кого тепер на руках тепер ніжиться ночами: "Ну все, відпрацювала".