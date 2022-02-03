Ксения Мишина завоевала большую популярность в Украине, поэтому неудивительно, что ее приглашают на различные проекты, пишет Politeka.net. В частности, не так давно стало известно, что Ксения Мишина занимается озвучкой турецкого сериала.
Свой голос актриса "подарила" главной героине Наре в сериале "Крылья любви" (оригинальное название "Дочь посла"). Сериал рассказывает о жизни двух влюбленных, которым приходится проходить через различные испытания.
В своем Инстаграм Ксения Мишина показала, как занимается озвучкой в специально оборудованной комнате.
А после окончания работы актриса высказала все, что об этом думает:
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"Озвучивать турецкие сериалы - это скоро я буду выговаривать все скороговорки этого мира. Энергии ноль. Вот такая вот еду домой отдыхать, потому что энергии ноль".
Отметим, Ксения Мишина окончила Киевский Национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Она училась на актерском факультете в мастерской Дмитрия Богомазова.
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