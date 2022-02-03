Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - популярная украинская актриса. Звезда несколько лет назад побеждала на "Танцях з зірками" с Евгением Котом, а потом решила рискнуть и стать "Холостячкой", после чего ее популярность пошла резко вверх, хотя построить отношения с победителем Александром Эллертом не удалось.. А в прошлом году Ксению пригласили судить "Україна має талант" с экс-партнером по "танцях" Евгением Котом и украинским телеведущим Сергеем Притулой. Не забывает Мишина и об Инстаграм, где в этот раз поделилась с фанатами, какими грехами занимается ночью.

"Немного о грехах...", - написала Мишина.

"Доброй ночи, друзья. Хотите, расскажу о своих грехах. Итак, полпервого ночи. У меня айранчик и чипсоиды. Спокойной ночи", - сказала Мишина.

На втором сторис Ксения показала, как проснулась с утра.

"Сегодня приснились крылья. Крылья моего ангела-хранителя. Жаль, что не увидела его лица. Завтра досмотрю", - написала звезда.

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