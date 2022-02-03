Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Кения Мишина, которая была героиней первого сезона шоу "Холостячка", поделилась в своем Instagram очаровательным видео, а в подписи к нему заговорила о любви к себе.

В коротком ролике Ксения запечатлена на фоне красивого горного пейзажа. Похоже, видео она сняла, когда отдыхала в Карпатах осенью, тогда она еще была вместе с победителем "Холостячки" Александром Эллертом. Перед камерой актриса бегала и кружилась в стильном образе – узких темных лосинах и объемной рванной толстовке. Роскошные волосы красотки здесь распущены и развеваются на бегу, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Мишина написала: "Даже если весь мир будет считать, что ты красивая, а ты так не будешь думать – разве это будет иметь смысл? Сейчас много и с разных точек зрения говорят о том, как важно полюбить и принять себя, но истина одна: именно твое отношение к тебе первостепенно. Именно оно – причина, а не следствие. Мир кажется очень сложным и многоуровневым, но на самом деле, самые важные принципы очень линейны и просты. Именно поэтому нам часто в это не верится, мы ищем подвох, усложняем и накручиваем. Только вот если принять их и жить по этим принципам, счастье неизбежно".

Напомним, Уставшая Ксения Мишина высказала все, что думает о своей работе: "Энергии ноль".

Как сообщала Politeka, Мишина решила показать, чем занимается по ночам после разрыва с Эллертом: "Немного о грехах".

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина показала, у кого теперь на руках теперь нежится по ночам: "Ну все, отработала".