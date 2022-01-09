Известная украинская актриса Ксения Мишина показала, с кем теперь проводит вечера и как ее балуют на съемках.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская актриса Ксения Мишина, которая рассталась со своим избранником с шоу "Холостячка" Александром Эллертом, заинтриговала кадрами после съемок нового фильма. Как зивестно, артистка объявила о своем новом статусе не так давно, но отказалась говорить об этом на публику.

После этого звезда окунулась полностью в работу и приступила сразу к нескольким съемкам. Не секрет, что звезда любит свою работу, поэтому редко бывает дома. После Нового года Мишина также продолжила сниматься в новой кинокартине, ради которой приезжала на площадку в пять утра.

А поздно ночью звезд показала, как эпично завершаются ее съемки и как балуют ее коллеги. Причем уходила она не просто так, а на руках у мужчины, лица которого не видно. Также в качестве подарка ей преподнесли внушительный букет розовых роз.

"Ну все, отработала!" - пишет Ксения под кадрами.

Также Мишина, поделилась в Instagram милым фото и заговорила о гаданиях перед Рождеством.

На фотографии Ксения запечатлена в уютной комнате, она умостилась на диванчике и изящно позирует фотографу. Перед камерой звезда появилась в простом домашнем образе – темных лосинах и сером свитере, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице яркий легкий и милая улыбка.

Напомним, Ксения Мишина на эмоциях неожиданно обратилась к Собчак: "Как вы это терпели?".

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина показала еду, которую привозят на съемочную площадку: "Съесть это просто невозможно".

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина опозорилась на шоу с Меладзе, подробности: "Я дико расплакалась".