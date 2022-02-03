Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана показала себе і розповіла про те, чим займалася із зірковим чоловіком ввечері.

Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна є дружиною популярного українського музиканта Сергія Бабкіна. Сніжана, як і зоряний чоловік, активно веде Instagram, де цього разу розповіла, що робила з Сергієм увечері.

"Всім привіт!

Вчора ввечері подивилися з Сергієм Бабкіним фільм»Любов крізь час". Такий захват! Які там діалоги! Актори! Просто ВАУ!

Ми під величезним враженням! Вирішили, що переглянемо його ще раз, а, може, і не раз.

У ньому 2 об'ємних образу-світло, Ангел, призначення і темрява, Демон, агресія!

Любов і Ненависть!!!

І ось я сьогодні цілий день розмірковую над цими двома почуттями, які притаманні кожному з нас. Ці почуття-величезні і сильні енергії.

Вирішила написати для вас пост-роздум на цю тему", - написала Сніжана.

Також дружина Бабкіна додала фото, на якому сиділа біля вікна.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Заінтригували) теж хочу подивитися", "так, відмінний фільм", "це дійсно одні з найпотужніших енергій в кожній людині, і не менш важливо вміти їх балансувати всередині себе, спасибі за рекомендацію", "спасибі) тепер подивимося".

Нагадаємо, Сергій Бабкін заінтригував незвичайним альбомом, що розлетівся по світу

А ще Politeka писала, що дружина Сергія Бабкіна зізналася, через що пройшла до знайомства з чоловіком

Також Politeka повідомляла, що дружина Бабкіна показала, як виглядають її подруги, з якими вона коротає час



