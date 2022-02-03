Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна є дружиною популярного українського музиканта Сергія Бабкіна. Сніжана, як і зоряний чоловік, активно веде Instagram, де цього разу розповіла, що робила з Сергієм увечері.
"Всім привіт!
Вчора ввечері подивилися з Сергієм Бабкіним фільм»Любов крізь час". Такий захват! Які там діалоги! Актори! Просто ВАУ!
Ми під величезним враженням! Вирішили, що переглянемо його ще раз, а, може, і не раз.
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У ньому 2 об'ємних образу-світло, Ангел, призначення і темрява, Демон, агресія!
Любов і Ненависть!!!
І ось я сьогодні цілий день розмірковую над цими двома почуттями, які притаманні кожному з нас. Ці почуття-величезні і сильні енергії.
Вирішила написати для вас пост-роздум на цю тему", - написала Сніжана.
Також дружина Бабкіна додала фото, на якому сиділа біля вікна.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Заінтригували) теж хочу подивитися", "так, відмінний фільм", "це дійсно одні з найпотужніших енергій в кожній людині, і не менш важливо вміти їх балансувати всередині себе, спасибі за рекомендацію", "спасибі) тепер подивимося".
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