43-летний Бабкин опубликовал новое фото в Инстаграм, на котором подписывает свои пластинки, передает Politeka.net.

Ранее артист выпустил первый украиноязычный альбом "Музасфера" на виниле. Пластинки разлетелись, как "горячие пирожки" и осталось всего несколько экземпляров. Именно об этом Бабкин и хотел напомнить фанатам в своем посте:

"Впервые, почти за 20 лет музыкального пути, я выпустил альбом на виниле. В каждом комплекте 2 большие зелёные пластинки💚 Весь тираж молниеносно разлетелся по всем уголкам мира✈️ И как интересно получается, в предверии выхода нового альбома «Космотато», завершается виниловый период «Музасферы»💫 У меня осталось всего 4 комплекта! Кто ещё не успел заказать эту красоту себе или в подарок любимым, поспешите! Обнимаю😍".



Отметим, альбом "Музасфера" вышел в 2018 году и стал 12-м по счету. Бабкин признавался, что давно мечтал иметь альбом в таком формате. Пластинки были изготовлены по специальному заказу в Италии в лимитированном количестве.

"Впервые в жизни я держу в руках свою виниловую пластинку невероятной красоты. Об этом я мечтал в раннем детстве, когда благодаря аппликации создавал свой несуществующий альбом", - рассказывал артист.

Напомним, Сергей Бабкин удивил оригинальным талантом с маленьким ребенком: "Слезы умиления"

Как сообщала Politeka, взлохмаченные Сергей Бабкин с женой вызвали переполох объятиями на камеру: "Красивая пара"

Также Politeka писала, что жена Бабкина раскрыла интересные подробности о музыканте: «Уже пошел 15-й год отношений, а он…»