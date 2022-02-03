Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина является женой популярного украинского музыканта Сергея Бабкина. Снежана, как и звездный супруг, активно ведет Инстаграм, где в этот раз рассказала, что делала с Сергеем вечером.
"Всем привет!
Вчера вечером посмотрели с Сергеем Бабкиным фильм «Любовь сквозь время». Такой восторг! Какие там диалоги! Актёры! Просто ВАУ!
Мы под огромным впечатлением! Решили, что пересмотрим его ещё раз, а, может, и не раз.
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Любовь и Ненависть!!!
И вот я сегодня целый день размышляю над этими двумя чувствами, которые присущи каждому из нас. Эти чувства- огромные и сильные энергии.
Решила написать для вас пост-размышление на эту тему", - написала Снежана.
Также жена Бабкина добавила фото, на котором сидела у окно.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Заинтриговали) тоже хочу посмотреть", "Да, отличный фильм", "Это действительно одни из самых мощных энергий в каждом человеке, и не менее важно уметь их балансировать внутри себя, спасибо за рекомендацию", "Спасибо) теперь посмотрим".
Напомним, Сергей Бабкин заинтриговал необычным альбомом, разлетевшимся по миру
А еще Politeka писала, что жена Сергея Бабкина призналась, через что прошла до знакомства с мужем
Также Politeka сообщала, что жена Бабкина показала, как выглядят ее подруги, с которыми она коротает время