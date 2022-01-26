Жена музыканта Сергея Бабкина, Снежана, похвасталась своей командой, с которой приготовила нечто интересное для украинок - яркое фото уже в Сети.

Снежана Бабкина активно занимается развитием своего блога в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Звезда призывает всех женщин любить себя и рассказывает о различных практиках. Своих подписчиц звезда называет Снежинками.

В новом посте жена музыканта предстала с подругами, которые специализируются на разных профилях.

"Нашим Девочкам Снежинкам знакома эта Компашка!💙", - написала Снежана.

Публикация быстро собрала сотни лайков и немного комментариев.

"А куда ж уже без вас то 😁❤️", "Самые крутые🔥🔥🔥", "О, даааа❤️❤️❤️ я в восторге и воодушевлена!!!", - написали пользователи Сети.

Отметим, на страницу Снежаны Бабкиной подписаны 237 тысяч пользователей Сети.

Кроме того, что жена артиста занимается блогерством, также она - украинская актриса театра и кино, танцовщица. Женщина принимала участие в четвертом сезоне шоу "Танці з зірками", где вместе с мужем заняла пятое место.

Также звезда занимается воспитанием троих детей, двое из которых родились от музыканта.

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