Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка MARUV (Анна Корсун), яка має славу однієї з найбільш епатажних артисток в шоу-бізнесі, в черговий раз підтвердила свій статус. Зірка поділилася в своєму Instagram пікантним відео, на якому представила фанатам своє чергове спокусливе перевтілення.
На відео звучить нова пісня MARUV, а сама вона запально танцює і підспівує, ритмічно рухаючись. Перед камерою артистка з'явилася в образі звабливої стюардеси-на ній червоний латексний наряд з пряжками і заклепками, а на ногах прозорі колготки і чорні масивні чоботи. На голові співачки чорна пілотка і модні сонцезахисні окуляри.
У підписі до публікації Анна написавши: "MARUV airlines «DESTINATION»". А шанувальники тут же почали коментувати нове відео зірки: "Леді в червоному, як же ти прекрасна. Шикарна діва", "Найкраща, богиня", "Вау, що ти робиш? Ти збільшуєш любов до тебе до небес", "Найкращий купідон на 14 лютого", "Образ дуже яскравий і дивовижний, як завжди! Чудова", "Красуня".
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