Как сообщает Politeka.net, эпатажная украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая недавно выдала пикантный секрет о своей груди и белье с пушапом, снова удивила публику очередным откровением.

Так, в сторис MARUV рушила ответить на вопросы поклонников. Среди них прозвучал такой: "Хотела ли ты учиться на радиофизика, или тебе сказали, что так надо?".

На это Анна весьма оригинально ответила: "Это был мой выбор и мне очень нравилось. Когда у меня обвиснут с*си, я опять займусь наукой. Так что держись, Илон Маск".

Отметим, что MARUV окончила Харьковский политехнический университет, у нее два диплома о высшем образовании по специальностям – "радиофизика и электроника" и "специалист в сфере интеллектуальной собственности". Однако ни по одной из профессий Анна так не работала, а полностью нырнула в творчество и создание музыки.

Напомним, Эпатажная MARUV раскрыла главный секрет своих пышных форм: "Эта магия называется...".

Как сообщала Politeka, MARUV эмоционально ответила на критику ее обновленного имиджа: "Если вы не можете это принимать...".

Также Politeka писала, что MARUV в коротеньком халатике показала прелести отдыха за границей: "Новая королева Монако".