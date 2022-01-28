Как сообщает Politeka.net, эпатажная украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая недавно выдала пикантный секрет о своей груди и белье с пушапом, снова удивила публику очередным откровением.
Так, в сторис MARUV рушила ответить на вопросы поклонников. Среди них прозвучал такой: "Хотела ли ты учиться на радиофизика, или тебе сказали, что так надо?".
На это Анна весьма оригинально ответила: "Это был мой выбор и мне очень нравилось. Когда у меня обвиснут с*си, я опять займусь наукой. Так что держись, Илон Маск".
Отметим, что MARUV окончила Харьковский политехнический университет, у нее два диплома о высшем образовании по специальностям – "радиофизика и электроника" и "специалист в сфере интеллектуальной собственности". Однако ни по одной из профессий Анна так не работала, а полностью нырнула в творчество и создание музыки.
Заросший Галкин показал детали интерьера замка, в котором живет с Пугачевой: "Мальдивам и не снилось"
Полиция нашла тело звезды популярных сериалов, раскрыты детали трагедии: "Спи спокойно"
Рябчук с улыбкой на лице рассказал, как расправился с сослуживцами: «Пошел куда глаза глядят»
Задержан 20-летний солдат, расстрелявший сослуживцев в Днепре: первые кадры
Дочь Анджелины Джоли в дырявых штанах сразила наповал рядом с исхудавшей мамой: кадры с прогулки
Напомним, Эпатажная MARUV раскрыла главный секрет своих пышных форм: "Эта магия называется...".
Как сообщала Politeka, MARUV эмоционально ответила на критику ее обновленного имиджа: "Если вы не можете это принимать...".
Также Politeka писала, что MARUV в коротеньком халатике показала прелести отдыха за границей: "Новая королева Монако".