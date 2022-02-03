Известная певица и эпатажная дива MARUV снова взбудоражила поклонников очередным экспериментом с образом, видео уже в сети.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая имеет славу одной из самых эпатажных артисток в шоу-бизнесе, в очередной раз подтвердила свой статус. Звезда поделилась в своем Instagram пикантным видео, на котором представила фанатам свое очередное соблазнительное перевоплощение.

На видео звучит новая песня MARUV, а сама она зажигательно танцует и подпевает, ритмично двигаясь. Перед камерой артистка появилась в образе обольстительной стюардессы – на ней красный латексный наряд с пряжками и заклепками, а на ногах прозрачные колготки и черные массивные сапоги. На голове певицы черная пилотка и модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Анна написала: "MARUV airlines «DESTINATION»". А поклонники тут же принялись комментировать новое видео звезды: "Леди в красном, как же ты прекрасна. Шикарная дива", "Самая лучшая, богиня", "Вау, что ты делаешь? Ты увеличиваешь любовь к тебе до небес", "Лучший купидон на 14 февраля", "Образ очень яркий и изумительный, как всегда! Восхитительная", "Красотка".

Напомним, "Ну Анюта, ну бомбища!": MARUV, сбежавшая от работы, устроила беспечные танцы в странном кожаном наряде.

Как сообщала Politeka, "Держись, Илон Маск": MARUV раскрыла, чем будет заниматься после ухода со сцены.

Также Politeka писала, что Эпатажная MARUV раскрыла главный секрет своих пышных форм: "Эта магия называется...".