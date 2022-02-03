Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая имеет славу одной из самых эпатажных артисток в шоу-бизнесе, в очередной раз подтвердила свой статус. Звезда поделилась в своем Instagram пикантным видео, на котором представила фанатам свое очередное соблазнительное перевоплощение.
На видео звучит новая песня MARUV, а сама она зажигательно танцует и подпевает, ритмично двигаясь. Перед камерой артистка появилась в образе обольстительной стюардессы – на ней красный латексный наряд с пряжками и заклепками, а на ногах прозрачные колготки и черные массивные сапоги. На голове певицы черная пилотка и модные солнцезащитные очки.
В подписи к публикации Анна написала: "MARUV airlines «DESTINATION»". А поклонники тут же принялись комментировать новое видео звезды: "Леди в красном, как же ты прекрасна. Шикарная дива", "Самая лучшая, богиня", "Вау, что ты делаешь? Ты увеличиваешь любовь к тебе до небес", "Лучший купидон на 14 февраля", "Образ очень яркий и изумительный, как всегда! Восхитительная", "Красотка".
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