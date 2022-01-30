Известная украинская певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун) устроила представление в кожаном платье с необычным кроем.

Как пишет Politeka.net, артистка, которая недавно решила сделать перерыв от работы, порадовала поклонников новым видео в своем ТикТоке. MARUV не стала изменять себе, и для съемок ролика подобрала максимально эпатажный образ.

Так, на кадрах певица появилась в кожаном наряде необычного кроя. На ней был боди с кожаным корсетом и поясом, а также объемная юбка, состоявшая из двух половинок, ничем не соединенных посередине. Наряд украшали многочисленные металлические заклепки и шнуровка. Дополняли образ MARUV высокие перчатки и стильные очки.

Певица также надела парик с черными кудрями.

На кадрах MARUV кокетливо танцевала под музыку, демонстрируя свои таланты.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Надеюсь выходные были добрыми? Доброго воскресного вечера», «какая ты дитафонтизная», «Я люблю тебя!!», «какая прелесть», «Ну Анюта, ну бомбища!», «Шляпник) В женском обличии», - пишут люди.

Напомним, эпатажная MARUV раскрыла главный секрет своих пышных форм.

Как сообщала Politeka, MARUV, решившая отдохнуть от работы, показала, как развлекается.

Также Politeka писала, что MARUV раскрыла, чем будет заниматься после ухода со сцены.