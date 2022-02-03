Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram зірка телеканалу "1+1" розповіла про новий конкурс "Круте ЗНО", який організували творча агенція «Баляндрасі» та Київська Мала академія наук учнівської молоді.
"Вже реєструєтеся на пробне оцінювання? А тут такий цікавий шанс з'явився! Вибрати що-небудь зі списку вивченої літератури, розповісти іншим, чим привернула саме ця книга - і цієї аудіозаписом виграти...10 тисяч гривень! Дорогі старшокласники, а також ваші мами і тата! По-моєму, класна можливість об'єднати навчання із задоволенням, та ще й з азартом", - написала про конкурс Мазур.
Вона зазначила, що список творів, про які можуть розповідати учасники конкурсу, не обмежується шкільною програмою – це може бути будь-яка цікава Українська книга.
Також Мазур підкреслила, що брати участь у конкурсі можуть не тільки школярі: вік учасників – від 14 років і без верхньої межі обмежень.
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Ведуча зазначила, що заявки на участь у конкурсі беруть до 15 березня включно, а переможця оголосять у травні. Мазур додала, що вручатиме призи переможцям.
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