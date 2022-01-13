Известная украинская телеведущая и звезда канала «1+1» Алла Мазур решила поговорить с украинцами о соблюдении традиций.

Как пишет Politeka.net, ведущая обратилась к своим поклонникам по случаю традиционного украинского праздника Маланки.

«Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье! Судя по тому, сколько поздравлений получила я с нынешней Маланкой – традиции мы таки бережем. Так что у меня есть повод еще раз поздравить всех, кто этим вечером снова встречает Новый-старый год. Загадываем еще раз счастливые желания, составляем конкретные планы, как их осуществить…и встречаем щедривников?», - написала Мазур.

Она напомнила украинцам, что колядки поют на Сочельник и Рождество, щедруют, по традиции юлианского календаря накануне Старого Нового года – то есть 13 января, а засевают – 14 января.

«В больших городах, правда, щедревников встретишь не так часто. И соседей об этом надо предупредить заранее: безопасность есть безопасность», - отметила ведущая и поинтересовалась, как с этим обстоят дела в маленьких украинских городах.

Мазур также поделилась новым фото, на котором позировала в эффектном платье.

В комментариях ее засыпали поздравлениями с праздниками.

Отметим, что не так давно Алла Мазур победила рак, после чего радикально сменила прическу и теперь ходит с максимально короткими волосами.

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