Как пишет Politeka.net, ведущая, которая не так давно победила рак, поделилась в Фейсбук рассказом о том, с какой проблемой столкнулась в главном украинском аэропорту. Как рассказала Мазур, 19 января она вернулась в Киев из-за границы, однако столкнулась с неприятным препятствием уже на паспортном контроле: там собралась огромная толпа людей.
Она отметила, что в очереди были дети, которые плакали и нудили, пока родители пытались их успокоить. При этом людей собралось столько, что соблюдать социальную дистанцию было невозможно.
Мазур удивилась тому, что украинцы спокойно терпели такое положение вещей.
Она обратилась к работнице аэропорта с просьбой вывести дополнительных пограничников и открыть еще несколько окон для того, чтобы очередь разошлась быстрее, однако ее просьбу проигнорировали.
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Мазур пообещала рассказать об этой проблеме руководству Госпогранслужбы Украины.
«По большому счету, такое регулярное "маринирование пассажиров" это - во-первых – преступление перед людьми: потому что нарушаются все эпидемические правила, и пассажиров просто провоцируют на близкий контакт. Во-вторых – очень плохая презентация страны», - отметила ведущая.
Однако, главной проблемой она посчитала то, что такие очереди попросту «унижают» людей и демонстрируют пренебрижительное отношение к ним.
Напомним, ведущая Алла Мазур напомнила украинцам о важном.
Как сообщала Politeka, ведущая Алла Мазур рассказала, какой была до известности.
Также Politeka писала, что Алла Мазур показала, кто создает образы для ее телеэфиров.