Как пишет Politeka.net, ведущая, которая не так давно победила рак, поделилась в Фейсбук рассказом о том, с какой проблемой столкнулась в главном украинском аэропорту. Как рассказала Мазур, 19 января она вернулась в Киев из-за границы, однако столкнулась с неприятным препятствием уже на паспортном контроле: там собралась огромная толпа людей.

Она отметила, что в очереди были дети, которые плакали и нудили, пока родители пытались их успокоить. При этом людей собралось столько, что соблюдать социальную дистанцию было невозможно.

Мазур удивилась тому, что украинцы спокойно терпели такое положение вещей.

Она обратилась к работнице аэропорта с просьбой вывести дополнительных пограничников и открыть еще несколько окон для того, чтобы очередь разошлась быстрее, однако ее просьбу проигнорировали.

Мазур пообещала рассказать об этой проблеме руководству Госпогранслужбы Украины.

«По большому счету, такое регулярное "маринирование пассажиров" это - во-первых – преступление перед людьми: потому что нарушаются все эпидемические правила, и пассажиров просто провоцируют на близкий контакт. Во-вторых – очень плохая презентация страны», - отметила ведущая.

Однако, главной проблемой она посчитала то, что такие очереди попросту «унижают» людей и демонстрируют пренебрижительное отношение к ним.

Напомним, ведущая Алла Мазур напомнила украинцам о важном.

Как сообщала Politeka, ведущая Алла Мазур рассказала, какой была до известности.

Также Politeka писала, что Алла Мазур показала, кто создает образы для ее телеэфиров.