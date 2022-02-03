Известная украинская телеведущая Алла Мазур рассказала о том, как украинские школьники и не только могут выиграть 10 тысяч гривен в рамках подготовки к ЗНО.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм звезда телеканала «1+1» рассказала о новом конкурсе «Круте ЗНО», который организовали творческое агентство «Баляндраси» и Киевская малая академия наук учащейся молодежи.

«Уже регистрируетесь на пробное оценивание? А тут столь интересный шанс появился! Выбрать что-нибудь из списка изученной литературы, рассказать другим, чем привлекла именно эта книга - и этой аудиозаписью выиграть...10 тысяч гривен! Дорогие старшеклассники, а также ваши мамы и папы! По-моему, классная возможность объединить обучение с удовольствием, да еще и с азартом», - написала о конкурсе Мазур.

Она отметила, что список произведений, о которых могут рассказывать участники конкурса, не ограничивается школьной программой – это может быть любая интересная украинская книга.

Также Мазур подчеркнула, что участвовать в конкурсе могут не только школьники: возраст участников – от 14 лет и без верхней границы ограничений.

Ведущая отметила, что заявки на участие в конкурсе принимают до 15 марта включительно, а победителя объявят в мае. Мазур добавила, что будет вручать призы победителям.

Напомним, ведущая "1+1" Алла Мазур показала, как украинцев "унижают" в "Борисполе".

Как сообщала Politeka, победившая рак звезда "1+1" Алла Мазур обратилась к украинцам с напоминанием.

Также Politeka писала, что победившая рак звезда "1+1" Алла Мазур вспомнила, какой была до популярности.