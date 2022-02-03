У своєму Instagram співачка вирішила розкрити шанувальникам невідомий раніше факт про себе, пише Politeka.net. Так, Приходько зізналася, що вдавалася до послуг косметолога.
"Відкриваю вам секрет! У далекому минулому я вирішила виправити асиметрію - в результаті щось пішло не так...і ось я знову зважилася прибрати те, що погіршило потім асиметрію!", - поділилася розповіддю співачка.
Вона показала кадри свого нового походу до косметолога. Пізніше Приходько опублікувала відео, на яких було помітно, що її ліва губа оніміла після маніпуляцій.
"Так що і я дійшла...у мене дуже багато проблем з верхньою губою. Колись давним-давно було модно ... пішла до косметологів, зробила все неправильно, і від природи у мене є багато нюансів ... Хочу все це виправити", - розповіла Приходько.
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Варто відзначити, що до Приходько прославилася завдяки своїй участі в "Євробаченні", де представляла Росію. Пізніше співачка раз і назавжди розірвала відносини з цією країною після анексії Криму і початку війни на Донбасі. Нещодавно зірка стала суддею в шоу "Співають всі".
Нагадаємо, суддя "Співають всі" Приходько похвалилася виглядом з яскравим макіяжем.
Як повідомляла Politeka, суддя "Співають всі" Приходько показала всіх своїх дітей на одному фото.
Також Politeka писала, що суддя "Співають всі" Приходько засвітила своє перетворення.