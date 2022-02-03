Відома українська співачка Анастасія Приходько зізналася, що колись давно звернулася до косметолога, щоб виправити свою форму губ.

У своєму Instagram співачка вирішила розкрити шанувальникам невідомий раніше факт про себе, пише Politeka.net. Так, Приходько зізналася, що вдавалася до послуг косметолога.

"Відкриваю вам секрет! У далекому минулому я вирішила виправити асиметрію - в результаті щось пішло не так...і ось я знову зважилася прибрати те, що погіршило потім асиметрію!", - поділилася розповіддю співачка.

Вона показала кадри свого нового походу до косметолога. Пізніше Приходько опублікувала відео, на яких було помітно, що її ліва губа оніміла після маніпуляцій.

"Так що і я дійшла...у мене дуже багато проблем з верхньою губою. Колись давним-давно було модно ... пішла до косметологів, зробила все неправильно, і від природи у мене є багато нюансів ... Хочу все це виправити", - розповіла Приходько.

Варто відзначити, що до Приходько прославилася завдяки своїй участі в "Євробаченні", де представляла Росію. Пізніше співачка раз і назавжди розірвала відносини з цією країною після анексії Криму і початку війни на Донбасі. Нещодавно зірка стала суддею в шоу "Співають всі".

Нагадаємо, суддя "Співають всі" Приходько похвалилася виглядом з яскравим макіяжем.

Як повідомляла Politeka, суддя "Співають всі" Приходько показала всіх своїх дітей на одному фото.

Також Politeka писала, що суддя "Співають всі" Приходько засвітила своє перетворення.