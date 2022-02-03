Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько прославилась благодаря своему участию на "Евровидении" и многих конкурсах. Сейчас певица является судьей в шоу "Співають всі". На своей странице в Инстаграм Приходько похвасталась новым образом для съемок. Её и без того яркую внешность решили сделать еще ярче, сделав акцентный макияж на глазах. Остальной макияж выполнили в нюдовых цветах, чтобы не перенасытить образ певицы.

"Кто готов к съемке, тот я", — подписала фото Приходько.

Напомним, недавно Настя Приходько опубликовала кадры с новой фотосессии. Рожденный более полугода назад малыш Лука уже подрос, и теперь певица может больше времени уделять своему блогу и разных съемках. Она предстала в белом брючном костюме, который оттенял её яркую внешность и делал акцент именно на ней.

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