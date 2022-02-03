Как передает Politeka.net, Настя Приходько известна как артистка и судья шоу "Співають всі". Как известно, несколько лет назад певица сделала заявление, что уходит со сцены на время, чтобы заниматься своими детьми. На своей странице в Инстаграм Приходько решила поделиться семейным снимком. На кадре - трое её детей все вместе, малыш Лука, Гордей и старшая дочь Нана.
"Моё самое большое сокровище в мире", — призналась Настя Приходько.
Малыша Луку певица тайно родила во втором браке со своим мужем Александром около 10 месяцев назад. Также, стоит отметить, что Гордей тоже был рожден во втором браке. А вот 12-летняя Нана от первого мужа - Нурика Кухилава. Приходько поразила своими заявлениями о первом муже, она призналась, что мужчина мог поднять на неё руку и так же изменял.
Напомним, недавно Настя Приходько показала, как выглядела в 2007-ом году. Как известно, артистка одержала победу на шоу "Фабрика звезд", после чего засветилась на обложках популярных журналов и получила известность.
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