В своем Инстаграм певица решила раскрыть поклонникам неизвестный ранее факт о себе, пишет Politeka.net. Так, Приходько призналась, что прибегала к услугам косметолога.
«Открываю вам секрет! В далеком прошлом я решила исправить асимметрию – в итоге что-то пошло не так…И вот я опять решилась убрать то, что усугубило потом асимметрию!», - поделилась рассказом певица.
Она показала кадры своего нового похода к косметологу. Позже Приходько опубликовала видео, на которых было заметно, что ее левая губа онемела после манипуляций.
«Так что и я дошла…У меня очень много проблем с верхней губой. Когда-то давным-давно было модно…пошла к косметологам, сделала все неправильно, и от природы у меня есть много нюансов…Хочу все это исправить», - рассказала Приходько.
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Стоит отметить, что до Приходько прославилась благодаря своему участию в «Евровидении», где представляла Россию. Позже певица раз и навсегда разорвала отношения с этой страной после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Недавно звезда стала судьей в шоу «Співають всі».
Напомним, судья "Співають всі" Приходько похвасталась видом с ярким макияжем.
Как сообщала Politeka, судья "Співають всі" Приходько показала всех своих детей на одном фото.
Также Politeka писала, что судья "Співають всі" Приходько засветила своё преображение.