Известная украинская певица Анастасия Приходько призналась, что когда-то давно обратилась к косметологу, чтобы исправить свою форму губ.

В своем Инстаграм певица решила раскрыть поклонникам неизвестный ранее факт о себе, пишет Politeka.net. Так, Приходько призналась, что прибегала к услугам косметолога.

«Открываю вам секрет! В далеком прошлом я решила исправить асимметрию – в итоге что-то пошло не так…И вот я опять решилась убрать то, что усугубило потом асимметрию!», - поделилась рассказом певица.

Она показала кадры своего нового похода к косметологу. Позже Приходько опубликовала видео, на которых было заметно, что ее левая губа онемела после манипуляций.

«Так что и я дошла…У меня очень много проблем с верхней губой. Когда-то давным-давно было модно…пошла к косметологам, сделала все неправильно, и от природы у меня есть много нюансов…Хочу все это исправить», - рассказала Приходько.

Стоит отметить, что до Приходько прославилась благодаря своему участию в «Евровидении», где представляла Россию. Позже певица раз и навсегда разорвала отношения с этой страной после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Недавно звезда стала судьей в шоу «Співають всі».

Напомним, судья "Співають всі" Приходько похвасталась видом с ярким макияжем.

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