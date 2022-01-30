Известная украинская певица и судья шоу "Співають всі" Настя Приходько показала, как приехала на студию и за пару часов кардинально преобразилась.

Как передает Politeka.net, Настя Приходько является известной певицей и судьей шоу "Співають всі". На своей странице в Инстаграм певица часто делится моментами из жизни и показывает съемки, в которых участвует. На этот раз Приходько опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах певица пришла в студию, где за пару часов полностью преобразилась.

Приходько нарядили в брючный костюм горчичного цвета и белую блузку. Также ей сделали шикарный макияж и строгую прическу, чем подчеркнули яркие черты лица певицы.

"Это мой муж", — показала Настя Приходько и засмеялась.

"В общем, сегодня я горчичка. Буду красивая горчичка. С такими сережками и с такой прической. Кирочка, я тебя обнимаю и спасибо тебе большое за мой сегодняшний лук и чеснок", — пошутила Приходько.

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