Як пише Politeka.net, нове фото 8-річної дівчинки викликало бурхливу реакцію в мережі. Знімок з'явився на одній з фан-сторінок зоряного сімейства в Instagram. Як відомо, Пугачова і Галкін виховують близнюків – Гаррі і Лізу. Діти тільки недавно пішли в школу, проте вже встигли прославитися в мережі завдяки тому, що їхні батьки часто діляться новими фото і відео з харизматичними малюками.

На новому знімку Ліза позувала перед камерою крупним планом. Увагу до себе тут же привертав великий червоний квиток з помпоном, на який дівчинка грайливо закинула пасмо свого волосся. Доповнювала картину мила посмішка Лізи.

Шанувальники зіркових батьків дівчинки не змогли пройти повз.

"Вся в батьків", "суцільна чарівність", "Ох...Пугачова, тільки маленька.... Вся в матір...", "Дівчинка супер, а на голові не зрозумій що ... Ну може це тільки я не розумію", "не дуже Якщо чесно .. краще з косами і без прикрас .. вона чарівна без прикрас!", "Мадам Брошкіна!", "Чудовий образ! Така гарненька!",- пишуть люди.

Нагадаємо, чоловік Пугачової Галкін здивував розвагами дітей вечорами.

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