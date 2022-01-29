Как пишет Politeka.net, кадры пародии показали в фан-странице в Инстаграм, посвященной Елизавете Галкиной.
Так, после очередного ролика шоумена Максима Галкина его дети Лиза и Гарри решили сделать искромётную пародию на своего отца.
«Давай снимем видеоблог. Сегодня у нас на обед картошка с рыбкой», — говорит Гарри на видео.
После этого детишки начинают весело смеяться.
«Ясно, на меня пародия?», — спросил Галкин, получив на это утвердительный ответ.
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Пользователи сети принялись комментировать ролик.
"Подросли детки и уже пародируют !!! Прелесть какая ",
"Сладкие детки! Под стать родителям. Мудрым и талантливым родителям. Ни капли зазнайства и капризов.хорошее воспитание. Здоровья всей семье",
"Обожаю эту прелестную семейку,вы лучшие🤗♥️🤗♥️🤗♥️",
"Милые детки! воспитанные! представляю, какое удовольствие с ними общаться", - пишут в сети.
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