Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, двойняшки Лиза и Гарри, решили передразнить своего звездного отца, который занимается блогерством.

Как пишет Politeka.net, кадры пародии показали в фан-странице в Инстаграм, посвященной Елизавете Галкиной.

Так, после очередного ролика шоумена Максима Галкина его дети Лиза и Гарри решили сделать искромётную пародию на своего отца.

«Давай снимем видеоблог. Сегодня у нас на обед картошка с рыбкой», — говорит Гарри на видео.

После этого детишки начинают весело смеяться.

«Ясно, на меня пародия?», — спросил Галкин, получив на это утвердительный ответ.

Пользователи сети принялись комментировать ролик.

"Подросли детки и уже пародируют !!! Прелесть какая ",

"Сладкие детки! Под стать родителям. Мудрым и талантливым родителям. Ни капли зазнайства и капризов.хорошее воспитание. Здоровья всей семье",

"Обожаю эту прелестную семейку,вы лучшие🤗♥️🤗♥️🤗♥️",

"Милые детки! воспитанные! представляю, какое удовольствие с ними общаться", - пишут в сети.

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