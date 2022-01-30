45-летний Галкин вместе с Аллой Пугачевой воспитывает двоих маленьких детей, которые довольно быстро стал популярными в социальной сети, передает Politeka.net. Сейчас дети отдыхают вместе с семьей дома, поэому чаще записывают разные комичные ролики для Инстаграм.

В этот раз Гарри и Лиза решили показать, как они развлекаются в компании друг друга перед отцом, который снимает их дурачества.

«Давай снимем видеоблог. Сегодня у нас на обед картошка с рыбкой», — говорит брат Лизы в ролике. После этого они начинают смеяться и шутить друг над другом.

«Блогеры ❤️😂» - сказано под кадрами.

Поклонники принялись реагировать: «У ва как всегда весело❤; Красотульки 💖; обожаюих😍; Классные ребята!!!😍😍; Супер детки!👏; Отлично получилось❤; Вот они счастливые дети!!!! Правильно воспитанные в любви!!!👏; Прекрасные дети😍😍 чувствуется харизма, Очень люблю их😍; Дети купаются в любви, поэтому такие добрые и веселые. И очень заметно, что дети относятся друг к другу с любовью! 👏❤️Хорошие ребята, ну что можно сказать, такие детки, приятно смотреть и улыбаемся вместе с вами. Пусть так будет всегда».

Также мужчина показал, как катается на санках с детьми. Сначала Галкин развлекался с сыном: разъезжая по специально вырытым в снегу трассам, как для бобслея.

Юморист отметил на кадрах, что их снимает мама, то есть Алла Борисовна. Затем счастливый отец спускался с дочкой с высокой горки на специальных "тарелках". И нельзя сказать, кто был больше в восторге: отец, или дети.

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