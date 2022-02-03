Как пишет Politeka.net, новое фото 8-летней малышки вызвало бурную реакцию в сети. Снимок появился на одной из фан-страниц звездного семейства в Инстаграм. Как известно, Пугачева и Галкин воспитывают близнецов – Гарри и Лизу. Дети только недавно пошли в школу, однако уже успели прославиться в сети благодаря тому, что их родители часто делятся новыми фото и видео с харизматичными малышами.

На новом снимке Лиза позировала перед камерой крупным планом. Внимание к себе тут же привлекал большой красный билет с помпоном, на который девочка игриво закинула прядь своих волос. Дополняла картину милая улыбка Лизы.

Поклонники звездных родителей девочки не смогли пройти мимо.

«Вся в родителей», «Сплошное очарование», «Ох...Пугачева, только маленькая.... Вся в мать...», «Девочка супер, А на голове не пойми что ... Ну может это только Я не понимаю», «Не очень если честно .. лучше с косами и без прикрас .. она очаровательна без прикрас!», «Мадам Брошкина!», «Чудесный образ! Такая хорошенькая!», - пишут люди.

Напомним, муж Пугачевой Галкин удивил развлечениями детей по вечерам.

Как сообщала Politeka, дети Пугачевой решили поиздеваться над Галкиным, видео.

Также Politeka писала, что Галкин одним фото дал понять, что чувствует к Пугачевой на самом деле.