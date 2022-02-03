Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася в Instagram новим постом. В ньому Зарицька не змогла приховати захоплення від відвідування одного з найяскравіших міст світу – Барселони.

"Барселона-казкове місто! Я повертаюся до Києва з великим зарядом енергії! Ми продовжимо готуватися до нашого великого концерту в Палаці спорту, у мене з'явилося ще більше ідей і більше сюрпризів для вас!!!! Не забувайте 24 травня! Київ", - написала співачка.

Вона поділилася серією фотографій, на яких позувала на тлі пам'яток іспанського міста. Для прогулянки по Барселоні Зарицька вибрала ніжно-зелену водолазку, шкіряну куртку і чорну кепку.

Шанувальники артистки і її гурту не змогли проігнорувати цей пост. Деякі звернули увагу на те, якою схудлою виглядає співачка.

"Казочка в казці", "Саша, використовуй менше масок, тому що ми скоро забудемо яка ти на вигляд справжня", "спасибі за віртуальну можливість помандрувати з вами!", "Яка ж гарна наша українська дівчинка. Шалено талановита і харизматична!", "А я ще рік тому..казала, що ви найкрасивіша...у нас в Україні серед співачок...сильно вже зовсім не худніть", "щось ти схудла", "тепер і не дізнаєшся", - пишуть люди.

Нагадаємо, Зарицька з KAZKA заінтригувала глядачів "Голосу країни", кого повернуть на проект.

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