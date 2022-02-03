Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася в Instagram новим постом. В ньому Зарицька не змогла приховати захоплення від відвідування одного з найяскравіших міст світу – Барселони.
"Барселона-казкове місто! Я повертаюся до Києва з великим зарядом енергії! Ми продовжимо готуватися до нашого великого концерту в Палаці спорту, у мене з'явилося ще більше ідей і більше сюрпризів для вас!!!! Не забувайте 24 травня! Київ", - написала співачка.
Вона поділилася серією фотографій, на яких позувала на тлі пам'яток іспанського міста. Для прогулянки по Барселоні Зарицька вибрала ніжно-зелену водолазку, шкіряну куртку і чорну кепку.
Шанувальники артистки і її гурту не змогли проігнорувати цей пост. Деякі звернули увагу на те, якою схудлою виглядає співачка.
Ані Лорак в купальнику не змогла забути про роботу навіть на тлі пальм: "Вже не знає, чим привернути увагу"
Пішов з життя легенда світу музики, поруч були рідні та друзі: "Ти ніколи не будеш забутий"
Пішла з життя найкрасивіша актриса ХХ століття: "У неї неможливо було не закохатися"
Біда сколихнула світ кіно: зірка серіалу "Доктор Хаус" пішов з життя після операції
Життя вагітної дівчини трагічно обірвалося під Києвом, подробиці і фото: "сиділа поруч з чоловіком"
"Казочка в казці", "Саша, використовуй менше масок, тому що ми скоро забудемо яка ти на вигляд справжня", "спасибі за віртуальну можливість помандрувати з вами!", "Яка ж гарна наша українська дівчинка. Шалено талановита і харизматична!", "А я ще рік тому..казала, що ви найкрасивіша...у нас в Україні серед співачок...сильно вже зовсім не худніть", "щось ти схудла", "тепер і не дізнаєшся", - пишуть люди.
Нагадаємо, Зарицька з KAZKA заінтригувала глядачів "Голосу країни", кого повернуть на проект.
Як повідомляла Politeka, Сумська, Зарицька та інші відреагували на визнання Осадчої.
Також Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька за межами України поділилася одкровенням.