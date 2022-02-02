Популярная певица Александра Зарицкая из группы "KAZKA", которая в 12 сезоне шоу "Голос страны" стала народным тренером вместе Андреем Мацолой, на несколько выходных отправилась в Барселону. Новыми кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

"Извините что не делаю посты каждый день из Барселоны, этот город не дает мне выдохнуть ни на минуту, я не понимаю как так случилось, что мы не были знакомы раньше, но этот город 100% влюбил меня в себя. Поэтому делаю быстрый пост с самыми яркими эмоциями и сажусь на велосипед и мчусь дальше влюбиться», - рассказала артистка.

Александра Зарицкая показала кадры местных достопримечательностей, природу и свои развлечения.

Александру Зарицкую засыпали комплиментами.

«Невероятная», «Вдохновляешь», «Ух и красота», «Красотка», «Очень красиво», «красивая Барселона и ооочень красивая Саша», - пишут в комментариях.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая ответила на вопрос о романе с Мешковым и призналась, что влюблена

А еще Politeka сообщала, похудевшая на 30 кг солистка KAZKA Зарицкая показала эффектный образ для прогулки

Также Politeka писала, похудевшая на 30 кг Зарицкая с KAZKA удивила внешностью в новом образе