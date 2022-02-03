Как сообщает Politeka.net, на странице вокального шоу "Голос країни" опубликовали кадры с народными тренерами Александрой Зарицкой и Андреем Мацолой, а также с участниками, которым дадут второй шанс попасть на проект.

В подписи к публикации рассказали, о каких именно участниках идет речь: "Второй выпуск digital-версии спецпроекта "Второй шанс" уже на YouTube. К команде народного тренера Андрей Мацола @matsola.andriy и Александре Зарицкой @kazka.band присоединились 16-летняя Елизавета Овраменко @fersiers и коллектив Modoom @modoom_official. Во второй digital серии они будут бороться за место в проекте, а тренерам впервые придется выбрать участников, которых они оставят в команде. Кто из исполнителей в последний момент сможет проявить себя и добыть в борьбе заветное место – смотрите прямо сейчас на YouTube-канале "Голосу країни"! Переходите по ссылке на выпуск в сторис".

Напомним, Полякова и Дорофеева "сцепились" на Голосі країни из-за 17-летней школьницы: "Я не сдамся без боя".

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