Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является популярной украинской телеведущей. Она не только ведет авторское шоу "Світське життя", но и также работает со своим мужем Юрием Горбуновым на "Голосі країни". 3 февраля прошло ровно 5 лет, как супруги обручились. По этому поводу Осадчая поделилась новым фото с мужем и призналась в чувствах.

"Сегодня наш общий маленький юбилей – пять лет нашему браку. @gorbunovyuriy спасибо, что ты у меня есть, за пять лет мы многое успели :) спасибо за твою любовь, за то, что нам никогда не грустно вместе и за все наши приключения, дальше еще больше! а все остальное скажу лично", — призналась в своих чувствах Катя Осадчая.

Поклонники оставили множество комментариев. Также Ольга Сумская и Александра Зарицкая отреагировали на признание: "Какое трогательное фото!❤️❤️Искренние поздравления молодым супругам!", "Класс, поздравляю", "Инь и Янь! Любви вам много лет!", "Вы прекрасны 😍 пусть совместная жизнь будет полной чашей любви и удовольствия".

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