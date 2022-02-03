Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась в Инстаграм новым постом. В нем Зарицкая не смогла скрыть восхищения от посещения одного из самых ярких городов мира – Барселоны.

«Барселона – сказочный город! Я возвращаюсь в Киев с большим зарядом энергии! Мы продолжим готовиться к нашему большому концерту во дворце спорта, у меня появилось еще больше идей и больше сюрпризов для вас!!!! Не забывайте 24 мая! Киев», - написала певица.

Она поделилась серией фотографий, на которых позировала на фоне достопримечательностей испанского города. Для прогулки по Барселоне Зарицкая выбрала нежно-зеленую водолазку, кожаную куртку и черную кепку.

Поклонники артистки и ее группы не смогли проигнорировать этот пост. Некоторые обратили внимание на то, какой похудевшей выглядит певица.

«Казочка в сказке», «Саша, используй меньше масок, потому что мы скоро забудем какая ты с виду настоящая», «Спасибо за виртуальную возможность попутешествовать с вами!», «Какая же красивая наша украинская девочка. Безумно талантливая и харизматичная!», «А я ещё год назад..говорила,что вы самая красивая...у нас в Украине среди певиц...сильно уж совсем не худейте», «Что-то ты похудела», «Теперь и не узнаешь», - пишут люди.

Напомним, Зарицкая из KAZKA заинтриговала зрителей "Голосу країни", кого вернут на проект.

Как сообщала Politeka, Сумская, Зарицкая и другие отреагировали на признание Осадчей.

Также Politeka писала, что солистка KAZKA Зарицкая за пределами Украины поделилась откровением.