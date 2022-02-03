Відомий український шеф-кухар і переможець проекту "Майстер Шеф" Євген Клопотенко пояснив, чому повна заборона певних продуктів без медичних протипоказань - не найкраща ідея.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram кулінар поділився постом на животрепетну тему.

"Я топлю за свідоме харчування. Це коли ви їсте те, що вам хочеться, але чітко знаєте про наслідки", - підкреслив у публікації Клопотенко.

Він закликав людей ставитися до свого харчування більш усвідомлено, і відмовитися від категоричних заборон тих чи інших продуктів.

"Цукор не вб'є, а дасть енергію. Але в разі якщо є його в межах норми. Перебір нікому не потрібен...і коли їсте-думайте про те, що їсте", - закликав шеф-кухар.

Він зізнався, що сам раніше їв все, що хотів. Однак, вивчивши питання впливу різних продуктів на організм, Клопотенко став вживати в їжу більше овочів, менше хліба і цукру, а також чергувати м'ясо з рибою.

Він також порадив людям, які дійсно хочуть оздоровитися, змінивши своє харчування, здавати аналізи і консультуватися з фахівцями.

"Висновок. Забороняти собі їжу (якщо це не про показники здоров'я) – не окей. Їсти всю їжу у величезних кількостях - не окей. Баланс і свідомість - окей", - підсумував Клопотенко.

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