Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Евгений Клопотенко рассказал, как полюбить капусту.
«Сядьте на кухне, закройте глаза и соединитесь мысленно с кислой капустой. Той самой, которую квасила бабушка и поливала домашним маслом. Почувствуйте свое родство с этим продуктом. Вдох. Выдох. А теперь отделите кислую капусту от своих воспоминаний. Это не только ваше прошлое, это ваше будущее. Снова вдох. Снова выдох. Кислая капуста – не то, к чему вы привыкли. С сегодняшнего дня кислая капуста – это ваша суперсила. Ингредиент, который улучшит вашу еду», - обратился к поклонникам Клопотенко.
Он назвал несколько блюд, к которым идеально подойдет квашенная капуста.
- Картофельное пюре с хорошим куском сливочного масла + кислая капуста
- Бутерброд с творогом + кислая капуста
- Яичница + кислая капуста
- Жаркое + кислая капуста
- Пломбир + кислая капуста
- Салат из авокадо + кислая капуста
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Напомним, что Клопотенко после критики школьного меню решил снова испытать украинцев: "У меня для вас провокация".
Еще Politeka писала, что Клопотенко выдал, что думает об украинцах: "Наша нация имеет судьбу...".
Также Politeka сообщала, что Клопотенко признался, как его критиковали из-за внешнего вида: "Я опять стал несчастным".