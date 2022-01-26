Украинский ресторатор, шоумен и победитель шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко призвал украинцев вспомнить о квашенной капусте и добавить ее в рацион.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Евгений Клопотенко рассказал, как полюбить капусту.

«Сядьте на кухне, закройте глаза и соединитесь мысленно с кислой капустой. Той самой, которую квасила бабушка и поливала домашним маслом. Почувствуйте свое родство с этим продуктом. Вдох. Выдох. А теперь отделите кислую капусту от своих воспоминаний. Это не только ваше прошлое, это ваше будущее. Снова вдох. Снова выдох. Кислая капуста – не то, к чему вы привыкли. С сегодняшнего дня кислая капуста – это ваша суперсила. Ингредиент, который улучшит вашу еду», - обратился к поклонникам Клопотенко.

Он назвал несколько блюд, к которым идеально подойдет квашенная капуста.

Картофельное пюре с хорошим куском сливочного масла + кислая капуста

Бутерброд с творогом + кислая капуста

Яичница + кислая капуста

Жаркое + кислая капуста

Пломбир + кислая капуста

Салат из авокадо + кислая капуста

Напомним, что Клопотенко после критики школьного меню решил снова испытать украинцев: "У меня для вас провокация".

Еще Politeka писала, что Клопотенко выдал, что думает об украинцах: "Наша нация имеет судьбу...".

Также Politeka сообщала, что Клопотенко признался, как его критиковали из-за внешнего вида: "Я опять стал несчастным".