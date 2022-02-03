Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм кулинар поделился постом на животрепещущую тему.
«Я топлю за сознательное питание. Это когда вы едите то, что вам хочется, но четко знаете о последствиях», - подчеркнул в публикации Клопотенко.
Он призвал людей относиться к своему питанию более осознанно, и отказаться от категорических запретов тех или иных продуктов.
«Сахар не убьет, а даст энергию. Но в случае если есть его в пределах нормы. Перебор никому не нужен…И когда едите – думайте о том, что едите», - призвал шеф-повар.
Он признался, что сам раньше ел все, что хотел. Однако, изучив вопросы влияния разных продуктов на организм, Клопотенко стал употреблять в пищу больше овощей, меньше хлеба и сахара, а также чередовать мясо с рыбой.
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Он также посоветовал людям, которые действительно хотят оздоровиться, изменив свое питание, сдавать анализы и консультироваться со специалистами.
«Вывод. Запрещать себе еду (если это не о показателях здоровья) – не окей. Есть всю пищу в огромных количествах – не окей. Баланс и сознание – окей», - подытожил Клопотенко.
Напомним, "мастер Шеф" Клопотенко собрался внести свой вклад в украинскую культуру.
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