Известный украинский шеф-повар и победитель проекта «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко объяснил, почему полный запрет определенных продуктов без медицинских противопоказаний – не лучшая идея.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм кулинар поделился постом на животрепещущую тему.

«Я топлю за сознательное питание. Это когда вы едите то, что вам хочется, но четко знаете о последствиях», - подчеркнул в публикации Клопотенко.

Он призвал людей относиться к своему питанию более осознанно, и отказаться от категорических запретов тех или иных продуктов.

«Сахар не убьет, а даст энергию. Но в случае если есть его в пределах нормы. Перебор никому не нужен…И когда едите – думайте о том, что едите», - призвал шеф-повар.

Он признался, что сам раньше ел все, что хотел. Однако, изучив вопросы влияния разных продуктов на организм, Клопотенко стал употреблять в пищу больше овощей, меньше хлеба и сахара, а также чередовать мясо с рыбой.

Он также посоветовал людям, которые действительно хотят оздоровиться, изменив свое питание, сдавать анализы и консультироваться со специалистами.

«Вывод. Запрещать себе еду (если это не о показателях здоровья) – не окей. Есть всю пищу в огромных количествах – не окей. Баланс и сознание – окей», - подытожил Клопотенко.

Напомним, "мастер Шеф" Клопотенко собрался внести свой вклад в украинскую культуру.

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