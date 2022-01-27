Как передает Politeka.net, Евгений Клопотенко является победителем 5-го сезона "Мастер Шеф". На своей странице в Инстаграм шеф-повар сделал заявление. Под фото, где он в национальном наряде держит тарелку борща, Клопотенко обратился к украинцам. Шеф-повар рассказал, что в Киеве проходит работа над артобъектом этого блюда, чем ходят объединить структуры творчества, бизнеса и города.

"Начинаем работу над артобъектом борща. Для этого – запускаем конкурс для скульпторов. Кто все пропустил: осенью мы вместе с @kyiv.rada и @bondarenkovv искали место в Киеве, где скульптуру можно было бы поставить. Теперь настало время для воспроизведения задуманного.

Это история не о том, чтобы ставить большую миску борща из кирпича. Это история о том, как ценности нации отражаются в искусстве. Когда для защиты национальной идентичности объединяются творчество, бизнес и город. Чтобы таким образом говорить об Украине на местном и мировом уровне. Здесь скульпторы могут оставить свою заявку по ссылке в профиле или Сториз. Приглашаю художников присоединиться. Прошу не художников распространить эту новость", — обратился к украинцам Евгений Клопотенко.

Поклонники шеф-повара оставили множество комментариев под фото: "Какое крутое фото", "Хорошее дело", "Круто", "Класс", "Крутая идея", "Супер! Звездная идея", "Спасибо вам, Евгений, вы невероятный, я рада, что у вас такая замечательная команда, удачи вам!", "Слава борщу! Поставим ему памятник, пусть весь мир знает, что он - Украинский!".

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