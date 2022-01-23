Как передает Politeka.net, Евгений Клопотенко является популярным шеф-поваром и победителем 5-го сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф". На этот раз на своей странице в Инстаграм Клопотенко решил поделиться с поклонниками знаниями по истории Украины в день Соборности Украины.
"Прекрасный день, господа. Ласковая зима, суббота, День соборности Украины. Вот что еще нужно украинцу для счастья? Разве что горячий борщ и маленький экскурс в историю своего государства. Особенно если украинца тревожат разные тяжкие мысли. А нам с вами подпорченное настроение не нужно. У нас есть большие планы, не забывайте.
Кто национальную идентичность будет восстанавливать, если у вас стресс? Поэтому сделайте глубокий вдох, имею для вас маленький месседж: знание прошлого дает уверенность в будущем. Так что посмотрите, котики, разные видео об истории Украины (я вам список ниже оставлю). Вот прям сегодня, вместо сериалов. Я даже читать вас ничего не заставляю.
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Там вы поймете одну замечательную и вдохновляющую вещь: украинцы умеют давать ******ей. Это тупо отчеканено в генетическом коде. Наша нация имеет судьбу, но та судьба сформировала капец какой характер, который есть внутри каждого из вас. Мы умеем, когда нужно, объединяться и красиво управлять бесноватым мозгом.
Ну так случилось, что предки нам оставили вкусный и идеальный кусок земли. Но не будет же уважаемый украинец бросать свой дом, если его сосед – взращенный завистливый алкоголик. Да, брыкается оно и буянит, но когда полезет, то отбрыкается назад.
Ну, вы же знаете: Желто-голубые наши флаги. Мы не победимы, сабли к горе.
А вот обещанные видео (ссылки на них в моем профиле):
1. Украинские Джеймсы Бонды: секретные службы в борьбе за независимость
2. САМЫЙ ЗАГАДОЧНЫЙ "Бой под Крутами"
3. За что сожгли Москву? | История Украины от имени Т.Г. Шевченко
4. Тайны великих Украинцев. Андрей Шептицкий
5. Акт Соединения – от Соборности к краху государства", — поделился Евгений Клопотенко.
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