Як пише Politeka.net, 17-річна Маша Полякова не перестає провокувати публіку. Дівчина давно активно веде свій блог в Instagram і регулярно наривається на критику. Деякі інтернет-користувачі лають її за сміливий вибір одягу і поведінку на публіці.

Цього разу Маша вирішила поділитися кадрами зі своєю новою фотосесії. На знімках вона позувала в строгому чорному піджаку, білій сорочці і дуже короткій спідниці. Доповнювали образ дівчини чорну краватку, незвичайна зачіска і яскравий макіяж з величезними стрілками.

"Яка фотка вам найбільше сподобалася?",- поцікавилася дочка Полякової у своїх підписників.

На першому знімку в серії Маша напівлежала на сходинках, демонструючи на камеру непристойний жест. На це не могли не звернути увагу коментатори.

"Все, крім першої, вогонь", "їй ніхто не пояснює як з публікою своєї спілкуватися. Тикає ці факи скрізь", "Красоточка", "дуже виразні очі!", "Все!!! Пекуча красуня!", "напевно, нам поваги зовсім немає", - пишуть люди.

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