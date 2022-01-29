Как пишет Politeka.net, Маша Полякова - дочь Оли Поляковой, которая сейчас начала строить карьеру с панк-рок группой, где она солистка. 16-летний подросток также активно ведет блоги в разных соц.сетях. В этот раз Маша опубликовала видео для ТикТок, где рассказала о своем имени.
На видео начали появляется разные вариации того, как Машу называют: "Маша, Мария, Машенька, Рыжая".
Все эти варианты дочь Оли устраивают. Но вот вариант с "Марусей" очень сильно не понравился начинающей певице.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Машина, "Маруся, это вообще-то Марина", "тоже ненавижу когда меня называют Маруся", "Маричка, "Маша, ты лучшая", "скажи спасибо что тебя марьяной не называют...", “Жиза”
Напомним, Полякова изнутри показала свой роскошный особняк с камином и ферму
А еще Politeka писала, что дочь Поляковой заявилась на звездную вечеринку мамы со своим парнем
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