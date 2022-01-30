Как пишет Politeka.net, Маша - 16-летняя дочь Оли Поляковой, которая начала карьеру певицы, став солисткой новой панк-рок группы. Также девушка несколько лет активно развивает блоги в социальных сетях, где делится с фанатами различным контентом, подогревая интерес к своей персоне.

В новом видео, которое Маша опубликовала в ТикТок, дочь Оли решила подшутить над мамой.

"На меня падает телефон с 69 этажа.

Врач: Она умерла из-за телефона.

Мама: А я говорила", - был написан диалог в видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"С 69...", "Почему не с 70-го", "Она похожа на Ольгу Полякову", "Красотка", "Обзор на хату быстро...", "Умер от смеха", "ты очень похожа на дочь Поляковой", "Но в диагнозе всеровно будет писать это всё из-за компьютера и не важно, что у тебя его даже нет", "как же на маму похожа".

Напомним, дочь Поляковой разоткровенничалась, как "страдает" из-за своего имени

А еще Politeka писала, что Полякова изнутри показала свой роскошный особняк с камином и ферму

Также Politeka сообщала, что дочь Поляковой впечатлила видом рядом с мамой на "Голос країни"



