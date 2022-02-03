Как пишет Politeka.net, 17-летняя Маша Полякова не перестает провоцировать публику. Девушка давно активно ведет свой блог в Инстаграм и регулярно нарывается на критику. Некоторые интернет-пользователи ругают ее за смелый выбор одежды и поведение на публике.

На этот раз Маша решила поделиться кадрами со своей новой фотосессии. На снимках она позировала в строгом черном пиджаке, белой рубашке и очень короткой юбке. Дополняли образ девушки черный галстук, необычная прическа и яркий макияж с огромными стрелками.

«Какая фотка вам больше всего понравилась?», - поинтересовалась дочка Поляковой у своих подписчиков.

На первом снимке в серии Маша полулежала на ступеньках, демонстрируя на камеру неприличный жест. На это не могли не обратить внимание комментаторы.

«Все, кроме первой, огонь», «ей никто не объясняет как с публикой своей общаться. Тыкает эти факи везде», «Красоточка», «Очень выразительные глаза!», «Все!!! Жгучая красотка!», «наверное, нам уважения совсем нет», - пишут люди.

Напомним, дочь Поляковой разоткровенничалась, как "страдает" из-за своего имени.

Как сообщала Politeka, дочь Поляковой радикально сменила имидж, став похожей на Монику Беллуччи.

Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Поляковой насмешила украинцев, подколов маму.