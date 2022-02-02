Оля Полякова показала 16-летнюю дочь Машу, которая кардинально сменила имидж и стала похожа на Монику Беллуччи.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - успешная певица и мама двоих детей. Звезда воспитывает 10-летнюю Алису и 16-летнюю Машу. Старшая уже начала делать первые шаги в шоу-бизнесе, став солисткой новосозданной панк-рок группы. Также Маша активно ведет страничку в социальных сетях, где в этот раз сделала репост с маминого аккаунта в Инстаграм.

На фотографии Маша была в шляпке, пиджаке, рубашке и со стильной прической. Образ дочери Поляковой сразу же напомнил итальянскую актрису Монику Беллуччи.

Ни Оля, ни Маша, никак не прокомментировали данную публикацию в своих сторис. Можно только заметить, что фотографии были опубликованы в переписке с подругой Поляковой - телеведущей Маши Ефросининой.

Но Маша этот образ публиковала еще и в ТикТок, где фанаты сразу начали обсуждать новый образ девушки:

"Можешь пожалуйста показать прическу?:)", "Больше Элиту напоминает, но это очень красиво", "Как ты эти волны сделала?", "Шикарная", "Вау", "хочу чтобы ты под глазом растушевала тушь", "Ты просто космос".

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