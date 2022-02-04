60-річна Наталія Фаліон вперше розповіла в інтерв'ю "КП" про смерть свого коханого Сергія. З ним вона познайомилася через кілька місяців після трагедії з сином Віктором, якого, нагадаємо, не стало в жовтні 2018 року в результаті раптової зупинки серця (хлопцеві було всього 36 років).

З сином Віктором

Сергій допомагав Наталії впоратися з горем. Поступово між ними спалахнули почуття, і жінка знову знайшла сімейне щастя й підтримку. Рай тривав недовго. Сергій помер 30 вересня минулого року, не переживши коронавірусу.

"Я не розголошувала це. Щастям треба ділитися, щоб і люди навколо тебе були щасливі, а горе – це тільки твоє. Не хотіла засмучувати всіх людей, які мене люблять, щиро мені бажають щастя. Ми захворіли коронавірусом. Я вижила, а Сергій помер від коронавірусу".

Фаліон додала, що хоч важко переживає втрату і часто не спить ночами, але при цьому намагається бути в русі.

"Знаходжу собі заняття, весь час намагаюся бути в русі, у мене завжди багатолюдно. Правда, після похорону трохи жила в Києві у дочки, а там - діти, собачка, було чим зайнятися. Потім повернулася в село - а тут дівчата, нову програму потрібно готувати, репетиції кожен день. Кожен день діяльність змінюється, і це допомагає", - поділилася зірка.

Зазначимо, перший чоловік Наталії, батько Віктора, довго хворів. Його не стало за кілька місяців до трагедії з сином. Співачка розповідала, що їхні стосунки не можна було назвати ідеальними.

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