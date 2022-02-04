60-летняя Наталья Фалион впервые рассказала в интервью "КП" о смерти своего возлюбленного Сергея. С ним она познакомилась через несколько месяцев после трагедии с сыном Виктором, которого, напомним, не стало в октябре 2018 года в результате внезапной остановки сердца (парню было всего 36 лет).

С сыном Виктором

Сергей помогал Наталье справиться с горем. Постепенно между ними вспыхнули чувства, и женщина вновь обрела семейное счастье и поддержку. Рай продлился недолго. Сергей умер 30 сентября прошлого года, не пережив коронавируса.

"Я не разглашала это. Счастьем надо делиться, чтобы и люди вокруг тебя были счастливы, а горе – это только твое. Не хотела огорчать всех людей, которые меня любят, искренне мне желают счастья. Мы заболели коронавирусом. Я выжила, а Сергей умер от коронавируса".

Фалион добавила, что хоть тяжело переживает утрату и часто не спит ночами, но при этом старается быть в движении.

"Нахожу себе занятие, все время стараюсь быть в движении, у меня всегда многолюдно. Правда, после похорон немного жила в Киеве у дочери, а там - дети, собачка, было чем заняться. Потом вернулась в село – а тут девчонки, новую программу нужно готовить, репетиции каждый день. Каждый день деятельность меняется, и это помогает", - поделилась звезда.

Отметим, первый муж Натальи, отец Виктора, долго болел. Его не стало за несколько месяцев до трагедии с сыном. Певица рассказывала, что их отношения нельзя было назвать идеальными.

Напомним, ранее звезда "Лисапетного батальона" поведала о борьбе с онкологией, фото.

Ранее Politeka писала, что звезда "Лисапетного батальона" пережила самую трагическую ночь в жизни: "Нет большего горя, чем..."