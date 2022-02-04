Алла Пугачова раніше любила часто міняти свої образи до кардинального схуднення.

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвяченій родині Алли Пугачової, з'явився весняний і теплий кадр з минулого року, коли артистка ходила з трохи іншою зачіскою. Також можна помітити, що зірка тут ще не настільки схудла, як тепер.

Не так давно, як відомо, Пугачова вразила змарнілими формами. З'ясувалося, що за порадою Христини Орбакайте вона стала дотримуватися безсольової дієти, обмежила харчування і змінила режим. Але в минулому році результат був не так помітний.

На яскравому фото задоволена 72-річна Пугачова ніжилася на природі, розпустивши волосся і прикрасивши обличчя макіяжем. Тим не менш, розстебнута блуза дещо збентежила шанувальників.

"Настрій-весна 💕; Краса! ; Весна Веснянка!!! ❤ ️ ; Взагалі б роздяглася повністю, соромно! а що в 72 роки оголилася!; Гарненька!!! Сонечко наше!!! Ура!!!🙏 ; Краса!!!!; Алочка БОРИСІВНА❤️ви самі справжня Весна❤; весняного вам настрою, незважаючи на погоду, тим більше діти люблять веселитися в будь-яку погоду😮; що це таке у вас в саду цікаво цвіте? Ну головний квітка - це ви звичайно..».

Раніше шанувальники опублікували кумедне домашнє відео, яке знімав на кухні чоловік Примадонни Максим Галкін. У ролику гуморист показав 72-річну дружину, яка із задоволенням наминає оладки і рис.

Ролик починається з того що Галь продемонстрував спеціальне кухонне пристосування, на якому приготував рибу на пару. Потім він переміщує камеру і показує Пугачову, яка сидить перед купою тарілок і з задоволенням поглинає їжу.

Нагадавши, Галкін одним фото дав зрозуміти, що відчуває до Пугачової насправді: "багато вам заздрять...".

Як повідомляла Politeka, Зарослий Галкін показав деталі інтер'єру замку, в якому живе з Пугачовою: "Мальдівам і не снилося".

Також Politeka писала, що Пугачова після численних пластик вразила самовпевненою заявою: "мене люблять будь-яку...".