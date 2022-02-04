Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященной семье Аллы Пугачевой, появился весенний и теплый кадр из прошлого года, когда артистка ходила с немного другой прической. Также можно заметить, что звезда здесь еще не настолько исхудавшая, как теперь.

Не так давно, как известно, Пугачева поразила исхудавшими формами. Выяснилось, что по совету Кристины Орбакайте она стала придерживаться бессолевой диеты, ограничила питание и сменила режим. Но в прошлом году результат был не так заметен.

На ярком фото довольная 72-летняя Пугачева нежилась на природе, распустив волосы и приукрасив лицо макияжем. Тем не менее, расстегнутая блуза несколько смутила поклонников.

«Настроение -весна 💕; Красота!; Весна Веснушка!!! ❤️; Вообще бы разделась полностью, стыдно! а что в 72 года оголилась!; Хорошенькая!!! Солнышко наше!!! Ура!!!🙏; красота!!!!; Алочка Борисовна❤️вы сами настоящая Весна❤; Весеннего Вам настроения, несмотря на погоду, тем более дети любят веселиться в любую погоду😮; Что это такое у вас в саду интересно цветет? Ну главный цветок -это вы конечно..».

Ранее поклонники опубликовали забавное домашнее видео, которое снимал на кухне муж примадонны Максим Галкин. В ролике юморист показал 72-летнюю жену, которая с удовольствием уплетает оладьи и рис.

Ролик начинается с того что Галки продемонстрировал специальное кухонное приспособление, на котором приготовил рыбу на пару. Затем он перемещает камеру и показывает Пугачеву, которая сидит перед кучей тарелок и с удовольствием поглощает еду.

Напомним, Галкин одним фото дал понять, что чувствует к Пугачевой на самом деле: "Многие вам завидуют...".

Как сообщала Politeka, Заросший Галкин показал детали интерьера замка, в котором живет с Пугачевой: "Мальдивам и не снилось".

Также Politeka писала, что Пугачева после многочисленных пластик поразила самоуверенным заявлением: "Меня любят любую...".