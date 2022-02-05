Як повідомляє Politeka.net, у соцмережах бурхливо обговорюють старшу дочку голлівудської актриси Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Шайло, яка дуже схожа на своїх зіркових батьків. Так, нещодавно на одній з фан-сторінок в Instagram опублікували фотоколаж зі знімком зіркової мами Анджеліни у 15-річному віці і її дочки, якій зараз стільки ж років. На колажі можна побачити вражаючу схожість підростаючої красуні.

Варто відзначити, що недавно Джолі разом зі своїми дітьми – рідними та прийомними – з'явилася на світському заході. І Шайло викликала небувалий фурор, це пов'язано з тим, як жіночно і елегантно виглядала дівчина, яка довгий час всіляко "косила" під хлопчика.

До слова, на ще одній з фан-сторінок в соцмережі, опублікували колаж з дитячим і теперішнім фото Шайло, на якому показали, як вона виросла і змінилася.

Користувачі почали бурхливо обговорювати знімки юної красуні: "Обидві красуні. Як мати, так і дочка. Любові і благословення вам", "Дужемило", "У мене слабкість до Шайло. Я ношу її в моєму серці", "Красиві губи", "Вона була красивою дівчинкою і стала красивою жінкою", "Мила і приголомшлива", "Найкрасивіша дитина на всій землі", "Як вони схожі".

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