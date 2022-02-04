Как передает Politeka.net, Анджелина Джоли является всемирно популярной актрисой. На просторах социальных сетей у актрисы множество фан-аккаунтов, где показывают её фото и обговаривают факты из жизни. На этот раз на одной из фан-страниц опубликовали новое фото. На кадре - роскошная Анджелина Джоли в черном платье без бретелей.

"Лучшая актриса, вы согласны?", — спрашивают на аккаунте.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Прекрасная", "Моя красавица", "Красивая, потрясающая и удивительная", "Чудесная", "Будь светлой с морем позитивной энергии", "Невероятная актриса", "Да, я согласен с этим пунктом 💯❤️Она королева, я люблю ее", "Для меня она лучшая!", "Ты самая лучшая актриса", "Абсолютно согласна, и самая красивая женщина в мире", "Она лучшая актриса в мире", "Ты выглядишь красивее с каждым днем".

Напомним, что недавно сама Анджелина Джоли завела личную страницу в Инстаграм, хоть до этого и отказывалась от этой идеи.

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