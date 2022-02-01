Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли получила массу комплиментов своей внешности под видео, где сравнили ее внешность.

Анджелина Джоли в молодые годы была настоящей "сорвиголовой", передает Politeka.net. Однако с годами звезда "взялась" за ум, стала заниматься благотворительностью и освещать важные социальные темы.

Благодаря своему таланту и деятельности артистка завоевала огромную популярность, а фанаты создают аккаунты, посвященные ей. Так, в одном из таких решили сравнить внешность звезды в 46 лет и в 29.

"Анджелина лучшая актриса? ❤👇", - написали авторы поста.

Публикация быстро собрала более 3000 просмотров и много комментариев. Пользователи Сети засыпали Анджелину Джоли комплиментами.

"Прекрасная", "😍😍😍😍😍 Прекрасная принцесса 💘💘💘💘", "моя любимая актриса", "Джоли, я целую твои прекрасные губы, моя любовь, моя прекрасная женщина ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Она очень красивая и талантливая актриса 😍👌🙌💗👏👏👏👏", - написали пользователи Сети.

Отметим, Анджелина Джоли ухаживает за внешностью, поэтому выглядит отлично в своем возрасте. Звезда употребляет в пищу тыквенные и льняные семена, а также злаки – просо, гречку, киноа (кинву) и орехи.

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