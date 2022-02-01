Анджелина Джоли в молодые годы была настоящей "сорвиголовой", передает Politeka.net. Однако с годами звезда "взялась" за ум, стала заниматься благотворительностью и освещать важные социальные темы.
Благодаря своему таланту и деятельности артистка завоевала огромную популярность, а фанаты создают аккаунты, посвященные ей. Так, в одном из таких решили сравнить внешность звезды в 46 лет и в 29.
"Анджелина лучшая актриса? ❤👇", - написали авторы поста.
Публикация быстро собрала более 3000 просмотров и много комментариев. Пользователи Сети засыпали Анджелину Джоли комплиментами.
Волочкова громко разругалась со своим ухажером, которого разыскивают в Украине: "Не прощу"
Знаменитый актер отошел в мир иной, семья опустошена: "Пустоту в сердцах не получится заполнить"
Звезда "Евровидения" и солистка Go_A Павленко удивила переменами во внешности: "Влюблена"
Беда всколыхнула мир кино: звезда сериала "Доктор Хаус" ушел из жизни после операции
Жизнь беременной девушки трагически оборвалась под Киевом, подробности и фото: "Сидела рядом с мужем"
"Прекрасная", "😍😍😍😍😍 Прекрасная принцесса 💘💘💘💘", "моя любимая актриса", "Джоли, я целую твои прекрасные губы, моя любовь, моя прекрасная женщина ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Она очень красивая и талантливая актриса 😍👌🙌💗👏👏👏👏", - написали пользователи Сети.
Отметим, Анджелина Джоли ухаживает за внешностью, поэтому выглядит отлично в своем возрасте. Звезда употребляет в пищу тыквенные и льняные семена, а также злаки – просо, гречку, киноа (кинву) и орехи.
Напомним, что Анджелина Джоли поиграла взглядом, от которого устоят немногие
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли приковала к себе взгляды на фото с идеальным лицом
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли не стала скрывать, насколько поменялось ее лицо за 20 лет карьеры