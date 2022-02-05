Как сообщает Politeka.net, в соцсетях бурно обсуждают старшую дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли и Бреда Питта Шайло, которая очень похожа на своих звездных родителей. Так, недавно на одной из фан-страниц в Instagram опубликовали фотоколлаж со снимком звездной мамы Анджелины в 15-летнем возрасте и ее дочки, которой сейчас столько же лет. На коллаже можно увидеть поразительное сходство подрастающей красотки.

Стоит отметить, что недавно Джоли вместе со своими детьми – родными и приемными – появилась на светском мероприятии. И Шайло произвела небывалый фурор, это связано с тем, как женственно и элегантно выглядела девушка, которая долгое время всячески "косила" под мальчика.

К слову, на еще одной из фан-страниц в соцсети, опубликовали коллаж с детским и теперешним фото Шайло, на котором показали, как она выросла и изменилась.

Пользователи начали бурно обсуждать снимки юной красотки: "Обе красотки. Как мать, так и дочь. Любви и благословения вам", "Очень мило", "У меня слабость к Шайло. Я ношу ее в своем сердце", "Красивые губы", "Она была красивой девочкой и стала красивой женщиной", "Милая и потрясающая", "Самый красивый ребенок на всей земле", "Как они похожи".

Напомним, Анджелина Джоли поразила красотой в черном платье без бретелей: "С каждым днем...".

Как сообщала Politeka, Джоли в белой майке и штанах показала непривычно нежный образ: "Ей подойдет и не такое".

Также Politeka писала, что Анджелину Джоли показали сейчас и 17 лет назад: как изменилась звезда, фото.