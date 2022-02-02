Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская актриса Анджелина Джоли в прошлом любила устраивать романтичные и даже милые фотосессии, а также часто рассказывала о себе и планах на будущее. Сейчас знаменитость полностью отошла от стиля из прошлого.
Теперь Джоли можно заметить на прогулках с детьми исключительно в обычных нарядах, удобной одежде и свободных платьях или юбках. Ранее же ей нравилось выбирать светлую одежду, минимум макияжа и она удивляла сияющим видом без болезненной худобы.
Поклонники вспомнили о стильной съемке прошлых лет, на которой актриса появилась в белой футболке и таких же брюках:
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«Люблю тебя мой кумир; Обожаю эту картинку ❤; Да, моя королева ❤; Я люблю тебя; ❤️Люблю тебя ❤️; Мне нравится эта фотография 😘;🔥😍; Может быть любой привлекательности😍; Я люблю тебя моя Богиня😍 прекрасная актриса мама замечательная😍; Очень красивая и очень хороша была», - отвечают в сети.
Также недавно на одной из фан-страниц в Instagram опубликовали необычное фото звезды, на котором можно увидеть ее идеальное лицо крупным планом.
На фотографии Анджелина запечатлена на сером фоне, она позирует в простой кофточке без вызывающего декольте и голливудской гламурности, но от того не менее красива и притягательна.
Напомним, Анджелина Джоли на селфи с поклонниками показала свое настоящее лицо: никакой фоторетуши.
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли не стала скрывать, насколько поменялось ее лицо за 20 лет карьеры: "Есть одно но...".
Также Politeka писала, что Фото Анджелины Джоли с разницей в 10 лет вызвали фурор: "У нее хороший пластический хирург".